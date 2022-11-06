В США назвали единственный способ завершить кризис на Украине

Он считает, что политики США и Украины, толкают Киев к затяжному конфликту. В результате это не повлияет на стратегический баланс, но приведет к страданию граждан. Дэвис делает вывод, что непопулярный в западном мире выход – переговоры сторон – может стать единственным для урегулирования конфликта на Украине, передает РИА Новости.

Отсутствие изменений в условиях переговорного процесса, по мнению автора публикации, также говорит в пользу того, что Зеленскому следует вернуться к диалогу с Кремлем.

«Велика вероятность того, что боевые действия закончатся неким урегулированием путем переговоров, при котором каждая сторона получит то, чего хочет, и ни одна из сторон не получит всего, чего пожелает. Такого результата можно было достичь до февраля 2022 года. Это стало возможным еще раз в марте на стамбульских встречах. Мировое соглашение возможно и сейчас, до наступления зимы», — отметил Дэвис.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва ждет от Киева сигналов о стремлении возобновить переговорный процесс, сообщают «Известия».

