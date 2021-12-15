В Совфеде заявили о возможности «уточнения» закона об иноагентах

Члены временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России сообщили, что закон об иностранных агентах может быть уточнен по итогам анализа правоприменения. Это указано в ежегодном докладе комиссии.

В тексте документа, который предоставили ТАСС, отмечается, что правоприменительная практика этого закона насчитывает меньше года, поэтому результаты его действия подводить рано. По мнению комиссии, критика закона, касающаяся гражданских прав, несостоятельна, поскольку «предусмотренные законодательством санкции применяются не за деятельность как таковую, а за ее ведение без регистрации».

После накопления практики положения закона могут быть уточнены и дополнены, заявили члены комиссии.

Ранее омбудсмен по правам человека в Татьяна Москалькова после лекции в МГЮА также заявила, что законодательство о признании СМИ и некоммерческих организаций иностранными агентами требует корректировки и уточнений.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ЗаконРоскомнадзорИноагенты
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