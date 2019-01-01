В Совфеде предложили время ухода за больными родственниками включать в стаж
Сенатор заявил в эфире НСН о необходимости засчитывать время ухода за больными родственниками в трудовой стаж и рассказал, как его оплачивать.
По дaнным Росстaтa, около 9 миллионов грaждaн России стaрше 15 лет ежедневно ухaживaют зa своими близкими, нуждaющимся в помощи. Россияне делaют это бесплaтно, кроме того, при высокой нaгрузке они не имеют возможности рaботaть. Службa социaльной помощи нa дому сейчaс окaзывaет тaкие услуги лишь 1,5 млн человек. К ним прaктически не присоединяется медицинa — многие пожилые и инвaлиды остaются зa бортом системы. Между тем, если ее прaвильно выстроить, тысячи трудоспособных россиян, ухaживaющих зa родственникaми, смогут выйти нa рaботу. Министерство трудa РФ рaссчитывaет, что к 2021 году не менее 84 тысяч человек будут получaть полноценный уход нa дому. Новую модель системы долговременного уходa ведомство плaнирует утвердить уже в этом году, пишут Известия.
Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский рассказал НСН, кого затронет новая система долговременного ухода за больными или недееспособными гражданами.
«Речь идет о программе долговременного ухода, предусмотренной в национальном проекте «Демография». Это система, которую необходимо создавать фактически заново. В ней две составляющих: цивилизованная система обслуживания на дому и высвобождение трудоспособных граждан», - пояснил Валерий Рязанский.
По мнению сенатора, новая система ухода за больными россиянами позволит, с одной стороны, обеспечить обслуживание людей на дому, с другой, - решить проблему оплаты труда тем, кто присматривает за своими больными родственниками, и насытить рынок труда новыми рабочими местами.
«Опыт регионов показывает, что после увеличения штатной численности социальные службы в течение полугода смогли найти сотрудников, которые согласились обслуживать людей на дому. Где-то это менее квалифицированные люди, которым нужно будет пройти дополнительную подготовку. Если мы добавим средства, а их Минтруд предусмотрел в достаточном объеме, мы сможем задействовать для этой работы людей из категории самозанятых, временно занятых, безработных. Думаю, многие из тех, кто ухаживает сейчас за больными родственниками, продолжат это делать, но уже за большую зарплату. Этот труд должен быть оплачиваем. Нужно предусмотреть оплату хотя бы на уровне МРОТ и засчитывать время ухода за нуждающимися в пенсионный стаж», - заявил собеседник НСН.
Ранее Валерий Рязанский в беседе с НСН объяснил рост социальных пенсий.
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