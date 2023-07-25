В Совфеде назвали оправданными ограничительные меры для уклонистов
Глава комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Виктор Бондарев поддержал ограничительные меры для лиц, уклоняющихся от службы в армии. Об этом сенатор написал в своем Telegram-канале.
Парламентарий назвал «абсолютно правильными» временные ограничительные меры, включая запрет на выезд за рубеж. По его мнению, покинувшие страну после начала частичной мобилизации поступили «низко и подло».
Бондарев выразил сожаление, что россиян нельзя лишать гражданства по рождению. Сенатор отметил, что во многих странах такое право есть.
Госдума 25 июля приняла во втором и третьем чтениях поправки о штрафах до 30 тысяч рублей за неявку по повестке в военкомат и увеличении призывного возраста до 30 лет, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru