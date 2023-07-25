В Совфеде назвали оправданными ограничительные меры для уклонистов

Парламентарий назвал «абсолютно правильными» временные ограничительные меры, включая запрет на выезд за рубеж. По его мнению, покинувшие страну после начала частичной мобилизации поступили «низко и подло».

Бондарев выразил сожаление, что россиян нельзя лишать гражданства по рождению. Сенатор отметил, что во многих странах такое право есть.

Госдума 25 июля приняла во втором и третьем чтениях поправки о штрафах до 30 тысяч рублей за неявку по повестке в военкомат и увеличении призывного возраста до 30 лет, сообщает «Радиоточка НСН».

