В Совфеде исключили введение коммендантского часа в Москве

По его словам, дополнительные ограничения в других регионах страны могут вводиться только согласно указу президента РФ Владимира Путина.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице будут приняты меры по повышению безопасности гражданских объектов и объектов жизнеобеспечения, однако никаких ограничительных мер, которые повлияли бы на жизнь города, не вводится, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».