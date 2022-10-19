В Совфеде исключили введение коммендантского часа в Москве
Вице-спикер Совета Федерации РФ Юрий Воробьев заявил, что комендантский час в Москве вводиться не будет, сообщает ТАСС.
По его словам, дополнительные ограничения в других регионах страны могут вводиться только согласно указу президента РФ Владимира Путина.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице будут приняты меры по повышению безопасности гражданских объектов и объектов жизнеобеспечения, однако никаких ограничительных мер, которые повлияли бы на жизнь города, не вводится, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru