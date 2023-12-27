В Сосенском поселении построят термально-оздоровительный комплекс
В составе жилого комплекса на территории Сосенского поселения новой Москвы возведут термально-оздоровительный комплекс с открытыми и закрытыми бассейнами, флоатингом и спа-зоной, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
«В основе архитектурного образа комплекса лежат водные мотивы. Они проявляются и в изогнутой форме самого здания, и в оформлении входной группы, которая будет напоминать набегающую волну», – добавил он.
Объект построят в южной части ЖК «Скандинавия». Девелопером проекта выступает ГК «А101». На первом этаже комплекса разместится флоатинг, на втором появится тренажерный зал, оздоровительный центр, залы для групповых занятий и термальная спа-зона. По словам главного архитектора столицы Сергея Кузнецова, архитектурно-градостроительное решение (АГР) для строительства комплекса уже утверждено.
«Возле входной группы планируется сделать уличную террасу-кафе с навесом-перголой, огибающей весь первый̆ этаж здания. В помещениях будет панорамное остекление во всю высоту. Фасады здания выполнят в цветовой гамме с имитацией дерева», – заявил он.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru