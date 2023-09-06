В Солнцево началось строительство трех жилых корпусов по программе реновации

В Москве в районе Солнцево началось строительство трех жилых корпусов в рамках программы реновации. О деталях строительства рассказал глава Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

«В настоящее время ведется устройство шпунтового ограждения, разработка котлована. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2024 году», - отметил он.

Всего предусмотрено будет 357 квартир, восемь из которых будут доступны по своим параметрам для маломобильных граждан. Всех жильцов ожидает улучшенная отделка по стандарту от правительства. Три современных жилых корпуса объединит подземная парковка, входные группы зданий будут оформлены витражным остеклением. В каждом корпусе предусмотрены три лифта.

Отмечается, что первые этажи будут нежилыми, площади займут социальные и коммерческие объекты. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят, во дворе разместятся детская площадка, место для спортивных занятий и отдыха.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что всего для строительства новых домов по программе реновации выбраны уже 592 стартовые площадки.