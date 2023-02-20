В Сочи из-за ливней поднялся уровень рек

В частности, из-за сильного ливня на реке Мацеста и на реках Куапсе и Чемит зафиксирова подъем уровня воды до неблагоприятной отметки, а на реке Аше - до опасных явлений.

Оперштаб также отмечает, что из-за непогоды в Сочи действует штормовое предупреждение. В горах курорта порывы ветра достигают до 24 метров в секунду.

Ранее глава сейсмологической станции Сочи Елена Карпович сообщила несильных толчках после землетрясения в Турции.

