В Сочи из-за ливней поднялся уровень рек

Из-за прошедших ливней уровень воды в сочинских реках достиг неблагоприятных, но на данный момент из берегов она не выходит. Об этом сообщает пресс-служба оперштаба Краснодарского края.

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В частности, из-за сильного ливня на реке Мацеста и на реках Куапсе и Чемит зафиксирова подъем уровня воды до неблагоприятной отметки, а на реке Аше - до опасных явлений.

Оперштаб также отмечает, что из-за непогоды в Сочи действует штормовое предупреждение. В горах курорта порывы ветра достигают до 24 метров в секунду.

Ранее глава сейсмологической станции Сочи Елена Карпович сообщила несильных толчках после землетрясения в Турции.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПриродаСочи
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