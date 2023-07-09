В Сочи из-за штормового предупреждения запретили купание в море

Сочинские власти ввели запрет на купание в море из-за штормового предупреждения, которое объявлено из-за ливней. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации курортного города.

Гидрометцентр предупредил об опасной погоде в некоторых регионах России

На пляжи установили красные флаги.

«Купание в море в период действия штормового предупреждения запрещено, на пляжах установлены флаги красного цвета», — цитирует официальное сообщение RT.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, обстановка на курорте на фоне ливней остается стабильной.

Ранее сочинцы сняли моменты, когда под водные потоки уходят дороги, вода заливает автомобили. В Хосте продолжается ливень, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости
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