В Сочи из-за штормового предупреждения запретили купание в море
Сочинские власти ввели запрет на купание в море из-за штормового предупреждения, которое объявлено из-за ливней. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации курортного города.
На пляжи установили красные флаги.
«Купание в море в период действия штормового предупреждения запрещено, на пляжах установлены флаги красного цвета», — цитирует официальное сообщение RT.
По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, обстановка на курорте на фоне ливней остается стабильной.
Ранее сочинцы сняли моменты, когда под водные потоки уходят дороги, вода заливает автомобили. В Хосте продолжается ливень, пишут «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru