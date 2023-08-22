В Сочи девочка из Екатеринбурга попала в реанимацию из-за ротавируса

Отмечается, что 14 августа девочка Маша приехала вместе с родителями в Лазаревское в Краснодарском крае, спустя четыре дня у ребенка поднялась температура и появилась тошнота. Через сутки девочке стало легче, однако позже начались головные боли и судороги, ребенок терял сознание. В таком состоянии родители привезли малышку в больницу Лазаревского, где медики положили ее в общую палату и поставили капельницу. Девочка, которая оставалась без сознания уже более двух часов, начала задыхаться, кашлять, хрипеть. Врачи пояснили, что состояние ребенка вызвано ротавирусной инфекцией: из-за рвоты и температуры из организма вымыло натрий.

«Сейчас она получает антибактериальную терапию. Все врачи подключились, но не дают хороших прогнозов», — рассказала мама Маши Елена Хрусталева.

Состояние девочки стабильное, но остается крайне тяжелым. Из легких ребенка выкачали 2,5 литра жидкости, по данным медиков, отека мозга нет. По словам матери, Машу решили не перевозить в Краснодар, так как она получает необходимое лечение в Лазаревском. Возможности вывезти ребенка в родной Екатеринбург пока нет, так как ее необходимо подключить к аппарату ИВЛ и отправить в город в сопровождении реаниматолога.

В Минздраве Свердловской области сообщили, что не получали обращений по этой ситуации, но готовы рассмотреть запрос в случае его поступления.

«Вопросы перегоспитализации при необходимости решаются на уровне медицинских организаций», — указали в ведомстве, посоветовав родителям Маши связаться с уральским и кубанским министерствами.

