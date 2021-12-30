В Швейцарии обновлен суточный максимум по заражениям COVID
В Швейцарии обновился суточный максимум по заражениям коронавирусом с начала пандемии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные властей страны.
За минувшие сутки в стране было выявлено 19 тысяч заражений. Умерло за последние сутки 23 человека.
Рост случаев заражения в Швейцарии связывают с увеличением числа тестов в стране, а также с периодом праздников.
Накануне глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Адам Гебрейесус заявил о риске «цунами» заражений из-за штаммов «омикрон» и «дельта».
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Заразились
10,5 млн+21 073 / сут.
Умерли
308 тыс.+926 / сут.
Выздоровели
9,4 млн+43 004 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru