В Швейцарии обновлен суточный максимум по заражениям COVID

В Швейцарии обновился суточный максимум по заражениям коронавирусом с начала пандемии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные властей страны.

За минувшие сутки в стране было выявлено 19 тысяч заражений. Умерло за последние сутки 23 человека.



Рост случаев заражения в Швейцарии связывают с увеличением числа тестов в стране, а также с периодом праздников.



Накануне глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Адам Гебрейесус заявил о риске «цунами» заражений из-за штаммов «омикрон» и «дельта».