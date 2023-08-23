В школах России 29-30 августа впервые пройдут учения по действиям при ЧП
23 августа 202316:18
В российских школах впервые пройдут учения по отработке действий при чрезвычайных и иных ситуациях, сообщили в Минпросвещения России.
Уточняется, что учения состоятся 29-30 августа.
Ранее в школьную программу 10-11 классов по начальной военной подготовке включили тему беспилотников.
Программа планируется к реализации в образовательных организациях и учебно-методических центрах военно-патриотического воспитания «Авангард», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru