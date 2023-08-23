В школах России 29-30 августа впервые пройдут учения по действиям при ЧП

В российских школах впервые пройдут учения по отработке действий при чрезвычайных и иных ситуациях, сообщили в Минпросвещения России.

В Минпросвещения предложили создать программу поддержки победителей Олимпиад

Уточняется, что учения состоятся 29-30 августа.

Ранее в школьную программу 10-11 классов по начальной военной подготовке включили тему беспилотников.

Программа планируется к реализации в образовательных организациях и учебно-методических центрах военно-патриотического воспитания «Авангард», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
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