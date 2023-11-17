В Санкт-Петербурге ввели масочный режим в медучреждениях
17 ноября 202321:44
В Санкт–Петербурге во всех поликлиниках и больницах введен обязательный масочный режим. Об этом сообщила пресс-служба городского Комитета по здравоохранению в своём Telegram-канале.
Как отмечается, он обязателен, как для персонала, так и для посетителей медицинских учреждений.
Введение масочного режима объясняется профилактикой заболеваемости гриппом и COVID-19.
Ранее масочный режим ввели в больницах Новосибирской области, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru