В Санкт-Петербурге ввели масочный режим в медучреждениях

В Санкт–Петербурге во всех поликлиниках и больницах введен обязательный масочный режим. Об этом сообщила пресс-служба городского Комитета по здравоохранению в своём Telegram-канале.

Попова заявила, что оснований для возвращения масочного режима нет

Как отмечается, он обязателен, как для персонала, так и для посетителей медицинских учреждений.

Введение масочного режима объясняется профилактикой заболеваемости гриппом и COVID-19.

Ранее масочный режим ввели в больницах Новосибирской области, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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