В Санкт-Петербурге ищут пропавшую 15-летнюю девочку

Ребенка не могут найти с 18 февраля. Общественники распространили приметы ребенка: рост 163 см, нормального телосложения, волосы темные, карие глаза.

Девочка была одета в черное пальто с капюшоном и мехом, голубые джинсы, черные сапоги. С собой у ребенка был бордовый рюкзак.

Ранее волонтеры обнаружили тело девочки, пропавшей в Новгородской области. Об исчезновении ребенка в городе Холм под Новгородом стало известно 25 января.

