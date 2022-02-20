В Санкт-Петербурге ищут пропавшую 15-летнюю девочку

В Санкт-Петербурге пропала 15-летняя Юлия Р., сообщают волонтеры «Лиза-Алерт».

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Ребенка не могут найти с 18 февраля. Общественники распространили приметы ребенка: рост 163 см, нормального телосложения, волосы темные, карие глаза.

Девочка была одета в черное пальто с капюшоном и мехом, голубые джинсы, черные сапоги. С собой у ребенка был бордовый рюкзак.

Ранее волонтеры обнаружили тело девочки, пропавшей в Новгородской области. Об исчезновении ребенка в городе Холм под Новгородом стало известно 25 января.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ДетиСанкт-Петербург
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