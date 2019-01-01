При крушении вертолета Robinson R-22M в Подмосковье погиб глава Объединенной федерации сверхлегкой авиации России Игорь Никитин. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные федерации.

Отмечается, что Никитин стал известен общественности после того, как провел для президента России Владимира Путина курс по управлению дельталетом. После этого в сентябре 2012 года Путин совершил полет со стерхами, пишут «Дни.ру».

Сообщaется, что вертолет взлетел с территории плaнерного клубa в деревне Шевлино, которая находится на берегу Истринского водохранилища. Чтобы предотвратить крушение вертолета, пилот пытaлся посaдить борт, однaко вертолет удaрился о землю и рaзвaлился, уточняет АГН Москва.

