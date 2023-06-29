В Самарской области ввели штрафы за приставание к гражданам в общественных местах

В пояснительной записке говорится, что в областную полицию поступают многочисленные обращения жителей, которые заявляют о необходимости принятия мер в отношении навязчивых продавцов, гадалок и попрошаек.

Отмечается, что среди лиц, занимающихся попрошайничеством, большое количество инвалидов и несовершеннолетних, которые своими действиями создают реальную угрозу безопасности дорожного движения, а также самим себе.

Согласно закону, штраф за приставание к гражданам в общественных местах составит от одной до двух тысяч рублей, за повторное нарушение - от четырёх до пяти тысяч рублей.

Ранее власти Ярославской области приняли решение ввести штрафы от 1500 рублей за плевки в общественных местах, сообщает журнал «Профиль».

