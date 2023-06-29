В Самарской области ввели штрафы за приставание к гражданам в общественных местах
Самарская губернская дума приняла закон, согласно которому в регионе вводятся административные штрафы за приставание к гражданам в общественных местах, сообщает ТАСС.
В пояснительной записке говорится, что в областную полицию поступают многочисленные обращения жителей, которые заявляют о необходимости принятия мер в отношении навязчивых продавцов, гадалок и попрошаек.
Отмечается, что среди лиц, занимающихся попрошайничеством, большое количество инвалидов и несовершеннолетних, которые своими действиями создают реальную угрозу безопасности дорожного движения, а также самим себе.
Согласно закону, штраф за приставание к гражданам в общественных местах составит от одной до двух тысяч рублей, за повторное нарушение - от четырёх до пяти тысяч рублей.
Ранее власти Ярославской области приняли решение ввести штрафы от 1500 рублей за плевки в общественных местах, сообщает журнал «Профиль».
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