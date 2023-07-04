В Самарской области мальчик сбежал из детского лагеря и пропал

15-летний подросток два дня назад сбежал из детского оздоровительного лагеря в селе Покровка Кинельского района Самарской области, сообщает в Telegram региональный главк МВД РФ.

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В настоящее время ведутся его поиски. Ребенок оставил детский оздоровительный лагерь «Юный строитель».

Помощь в розыске подростка оказывают представители поискового отряда «ЛизаАлерт».

Ранее двое детей пропали из оздоровительного лагеря в Новосибирской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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