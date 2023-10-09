В РСТ рассказали о ситуации с российскими туристами в Израиле

Обострение палестино-израильского конфликта является большой опасностью для региона. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Комментируя происходящее на Ближнем Востоке, представитель Кремля отметил, что в Москве обеспокоены ситуацией, которая опасна разрастанием. Он также подтвердил, что пока нет точной информации о погибших или раненых россиян во время войны в Израиле.

7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа, было запущено более трех тысяч ракет, а бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны. Армия Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи», назвав происходящее «объявлением войны».

