В РСТ рассказали о ситуации с российскими туристами в Израиле

Информации о пострадавших в Израиле россиянах от консульства или посольства России не поступало, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

По его словам, на территории Израиля во время эскалации находились чуть больше 100 российских туристов, скоро они вернутся домой, передает NEWS.ru.

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Обострение палестино-израильского конфликта является большой опасностью для региона. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Комментируя происходящее на Ближнем Востоке, представитель Кремля отметил, что в Москве обеспокоены ситуацией, которая опасна разрастанием. Он также подтвердил, что пока нет точной информации о погибших или раненых россиян во время войны в Израиле.

7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа, было запущено более трех тысяч ракет, а бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны. Армия Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи», назвав происходящее «объявлением войны».

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ФОТО: РИА Новости / Вячеслав Татаровский
ТЕГИ:Российские ТуристыИзраиль

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