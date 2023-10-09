В РСТ рассказали о ситуации с российскими туристами в Израиле
Информации о пострадавших в Израиле россиянах от консульства или посольства России не поступало, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.
По его словам, на территории Израиля во время эскалации находились чуть больше 100 российских туристов, скоро они вернутся домой, передает NEWS.ru.
Обострение палестино-израильского конфликта является большой опасностью для региона. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Комментируя происходящее на Ближнем Востоке, представитель Кремля отметил, что в Москве обеспокоены ситуацией, которая опасна разрастанием. Он также подтвердил, что пока нет точной информации о погибших или раненых россиян во время войны в Израиле.
7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа, было запущено более трех тысяч ракет, а бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны. Армия Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи», назвав происходящее «объявлением войны».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru