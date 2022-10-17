В РПЦ выступили против проверки классики на пропаганду ЛГБТ
Ценность классической литературы в России не оспаривается, поэтому проверка таких произведений на пропаганду нетрадиционных отношений, наркомании и суицида бессмысленна, заявил РИА Новости источник в Московской патриархии.
По словам источника, такая постановка вопроса является переводом дискуссии в другую область.
Накануне Российский книжный союз попросил депутата Госдумы Александра Хинштейна пояснить, являются ли некоторые сюжеты в произведениях из перечня классической литературы и списка школьной программы пропагандой отрицания семейных ценностей. В частности, проверить предлагают романы «Бесы» Достоевского, «Морфий» Булгакова, «Лолита» Набокова, «Обломов» Гончарова.
При этом гендиректор издательства ЭКСМО Евгений Капьев сказал НСН, что если в России примут законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и педофилии, то книжные магазины будут вынуждены убрать с полок произведения, в которых могут содержаться соответствующие фрагменты.
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