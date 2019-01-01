В РПЦ принят ряд кадровых решений
Священный cинод Русской православной церкви принял ряд кадровых решений, сообщает РИА «Новости».
Первый викарий патриарха Московского и всея Руси, митрополит Истринский Арсений станет главой Липецкой митрополии и сменит на этом посту митрополита Липецкого и Задонского Никона, почисленного на покой в связи с достижением им 75-летнего возраста.
Протоиерея Кирилла Сладкова освободили от должности председателя Синодального отдела по делам молодежи. Председателем отдела стал викарий Санкт-Петербургской епархии, экс-ректор Санкт-Петербургской духовной академии Серафим (Амельченков).
Ректором СПбДА назначили иеромонаха Силуана (Никитина), который ранее исполнял обязанности ректора Сретенской духовной семинарии.
Врио ректора Сретенской духовной семинарии назначен архиепископ Верейский Амвросий.
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