В РПЦ принят ряд кадровых решений

Священный cинод Русской православной церкви принял ряд кадровых решений, сообщает РИА «Новости».

Первый викарий патриарха Московского и всея Руси, митрополит Истринский Арсений станет главой Липецкой митрополии и сменит на этом посту митрополита Липецкого и Задонского Никона, почисленного на покой в связи с достижением им 75-летнего возраста.

Протоиерея Кирилла Сладкова освободили от должности председателя Синодального отдела по делам молодежи. Председателем отдела стал викарий Санкт-Петербургской епархии, экс-ректор Санкт-Петербургской духовной академии Серафим (Амельченков).

Ректором СПбДА назначили иеромонаха Силуана (Никитина), который ранее исполнял обязанности ректора Сретенской духовной семинарии.

Врио ректора Сретенской духовной семинарии назначен архиепископ Верейский Амвросий.

