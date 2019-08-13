В РПЦ назвали причину грубого поведения гатчинского священника

Проблемой подготовки родителей и восприемников назвал глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда инцидент с грубым крещением ребенка в Мариенбургской церкви в Гатчине, пишут argumenti.ru.

По его мнению, произошедшее стало свидетельством того, что между священнослужителем и родителями малыша не был налажен контакт, не было понимания и доверия.

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Ранее в сети осудили игумена Фотия, который достаточно неаккуратно повел себя по отношению к малышу во время крещения и не позволил матери его забрать, когда мальчик расплакался.

Ранее протодиакон Андрей Кураев в эфире НСН обозначил три момента, которые смутили лично его в этом эпизоде.

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