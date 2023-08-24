В российских кинотеатрах покажут южнокорейский блокбастер «Луна»

В России 28 сентября в прокат выходит южнокорейский фантастический блокбастер «Луна». Кинопрокатная компания Russian World Vision уже представила русский тизер.

Фильм рассказывает историю корейского астронавта, который с экипажем терпит аварию на темной стороне луны. Ему удается выжить, теперь весь мир следит за попытками NASA его спасти. Главную роль исполнил популярный k-pop певец и актер До Кен Су, а производством картины занималась студия CJ, которая создала нашумевших «Паразитов».