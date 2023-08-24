В российских кинотеатрах покажут южнокорейский блокбастер «Луна»
В России 28 сентября в прокат выходит южнокорейский фантастический блокбастер «Луна». Кинопрокатная компания Russian World Vision уже представила русский тизер.
Фильм рассказывает историю корейского астронавта, который с экипажем терпит аварию на темной стороне луны. Ему удается выжить, теперь весь мир следит за попытками NASA его спасти. Главную роль исполнил популярный k-pop певец и актер До Кен Су, а производством картины занималась студия CJ, которая создала нашумевших «Паразитов».
Ранее сервис Apple TV+ опубликовал первый трейлер кинокартины фильма «Наполеон», в котором главную роль исполнил оскароносный Хоакин Феникс (фильм «Джокер»). Фильм, режиссером которого является автор многих культовых лент Ридли Скотт, расскажет о жизни Наполеона Бонапарта, в первую очередь о приходе полководца к власти, а также о взаимоотношениях с императрицей Жозефиной - ее сыграла Ванесса Кирби. Мировая премьера картины «Наполеон» запланирована на 22 ноября.
Ранее кинокомпания Russian World Vision опубликовала на своем YouTube-канале первый русскоязычный трейлер фильма «Жанна Дюбарри», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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