В России зарегистрировали 28 363 случая коронавируса за сутки

В России подтвердили 28 363 новых случая коронавирусной инфекции за сутки. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Днем ранее было выявлено 28 343 случая заболевания, напоминает RT.

За 24 часа медики выписали 35 633 пациента с COVID-19. При этом, по данным оперштаба, за сутки было зарегистрировано 1 142 смерти от коронавируса.

За время пандемии в стране выявили 10 103 160 случаев заражения COVID-19, 8 839 633 пациента выздоровели, 292 891 россиянин скончался.

Между тем Всемирная организация здравоохранения сообщила о снижении смертности от коронавируса в мире. По данным ВОЗ, также снизилось количество новых случаев заражения — на 5%, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости//Виталий Белоусов
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