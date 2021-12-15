В России зарегистрировали 28 363 случая коронавируса за сутки
В России подтвердили 28 363 новых случая коронавирусной инфекции за сутки. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Днем ранее было выявлено 28 343 случая заболевания, напоминает RT.
За 24 часа медики выписали 35 633 пациента с COVID-19. При этом, по данным оперштаба, за сутки было зарегистрировано 1 142 смерти от коронавируса.
За время пандемии в стране выявили 10 103 160 случаев заражения COVID-19, 8 839 633 пациента выздоровели, 292 891 россиянин скончался.
Между тем Всемирная организация здравоохранения сообщила о снижении смертности от коронавируса в мире. По данным ВОЗ, также снизилось количество новых случаев заражения — на 5%, пишет Ura.ru.
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Горячие новости
Заразились
10,1 млн+28 363 / сут.
Умерли
293 тыс.+1 142 / сут.
Выздоровели
8,8 млн+35 633 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru