В России зарегистрировали 28 363 случая коронавируса за сутки

Днем ранее было выявлено 28 343 случая заболевания, напоминает RT.

За 24 часа медики выписали 35 633 пациента с COVID-19. При этом, по данным оперштаба, за сутки было зарегистрировано 1 142 смерти от коронавируса.

За время пандемии в стране выявили 10 103 160 случаев заражения COVID-19, 8 839 633 пациента выздоровели, 292 891 россиянин скончался.

Между тем Всемирная организация здравоохранения сообщила о снижении смертности от коронавируса в мире. По данным ВОЗ, также снизилось количество новых случаев заражения — на 5%, пишет Ura.ru.

