В России запустят проект по подготовке специалистов в сфере БПЛА
Пилотный проект по созданию системы непрерывной подготовки специалистов в сфере разработки и производства БПЛА и эксплуатации аппаратов весом до 30 кг стартует в России с 1 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил реализации проекта, который продлится до конца 2029 года.
«В рамках "пилота"... планируется разработать учебные программы в области беспилотных систем, а также протестировать механизмы обучения и аттестации слушателей по этим программам», — указали в кабмине.
Программы обучения разработает Университет Национальной технологической инициативы 2035, на базе которого будет идти проект. Также над новыми программами поработают эксперты ассоциации предприятий индустрии беспилотных авиасистем «Аэронекст», сотрудники АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)», а методическую поддержку проекту окажут Минтруд, Минобрнауки и Минпромторг.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru