В России закончились официально ввезенные Volvo и BMW

В России закончились автомобили Audi, BMW, Volvo, Land Rover и другие, официально импортированные ушедшими компаниями, рассказали представители крупных российских дилерских холдингов «Авилон», «Автодом» и «АвтоСпецЦентр» в беседе с «Газетой.Ru».

Продажи новых легковых автомобилей России в июне выросли на 88 процентов

Замгендира по продажам новых автомобилей «Авилон» Ренат Тюктеев заявил, что на сегодняшний день проданы все автомобили марок BMW, Jaguar Land Rover, Cadillac, Chevrolet, Volvo, которые ввозились в Россию официально. Автомобили, доступные для продажи сейчас, ввезены по параллельному импорту.

По его словам, в наличие еще есть несколько официально поставленных моделей Mercedes-Benz и Audi. В частности, это А8, А4, RS5, RS4, e-tron, отметил Тюктеев.

В объединенной пресс-службе групп компаний «Автодом» и «АвтоСпецЦентр» также подтвердили исперпавшиеся запасы официально поставленных в Россию автомобилей брендов BMW, Audi, Jaguar и Land Rover, отмечает «Газета.Ru».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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