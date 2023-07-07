В России закончились официально ввезенные Volvo и BMW

Замгендира по продажам новых автомобилей «Авилон» Ренат Тюктеев заявил, что на сегодняшний день проданы все автомобили марок BMW, Jaguar Land Rover, Cadillac, Chevrolet, Volvo, которые ввозились в Россию официально. Автомобили, доступные для продажи сейчас, ввезены по параллельному импорту.

По его словам, в наличие еще есть несколько официально поставленных моделей Mercedes-Benz и Audi. В частности, это А8, А4, RS5, RS4, e-tron, отметил Тюктеев.

В объединенной пресс-службе групп компаний «Автодом» и «АвтоСпецЦентр» также подтвердили исперпавшиеся запасы официально поставленных в Россию автомобилей брендов BMW, Audi, Jaguar и Land Rover, отмечает «Газета.Ru».

