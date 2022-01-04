В России зафиксировали 15 903 случая коронавируса за сутки
4 января 202211:42
В России подтвердили 15 903 новых случая заражения коронавирусом за сутки. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Днем ранее было выявлено 16 343 заболевших, напоминает RT. Число заражений с начала пандемии достигло 10 570 212.
За последние 24 часа медики выписали 27 071 пациента с COVID-19, всего за время пандемии вылечились 9 575 147 россиян.
При этом, передает оперштаб, за сутки скончались 834 человека. Число смертей достигло 312 187.
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Горячие новости
Заразились
10,6 млн+15 903 / сут.
Умерли
312 тыс.+834 / сут.
Выздоровели
9,6 млн+27 071 / сут.
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4 января 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru