В России зафиксировали 15 903 случая коронавируса за сутки

В России подтвердили 15 903 новых случая заражения коронавирусом за сутки. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Эксперт заявил об отсутствии связи между COVID-19 и продолжительностью жизни

Днем ранее было выявлено 16 343 заболевших, напоминает RT. Число заражений с начала пандемии достигло 10 570 212.

За последние 24 часа медики выписали 27 071 пациента с COVID-19, всего за время пандемии вылечились 9 575 147 россиян.

При этом, передает оперштаб, за сутки скончались 834 человека. Число смертей достигло 312 187.

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ФОТО: РИА Новости//Виталий Белоусов
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