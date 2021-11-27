В России за сутки выявили 33 946 новых случаев COVID-19
В России за прошедшие сутки выявили 33 946 случаев инфицирования COVID-19. С начала пандемии заболевания в стране подтвердили 9 536 825 случаев коронавирусной инфекции.
«За последние сутки в России выявлено 33 946 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 6,7% не имели клинических проявлений болезни», - сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
За сутки в России умерли1 239 человек с COVID-19. Всего от заболевания погибли 271 531 россиянин.
В стране за минувшие сутки выздоровели 36 494 человека с подтвержденным коронавирусом. За время эпидемии в России вылечились от COVID-19 8 237 465 человек.
Ранее бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко признался Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что восхищен врачами, пригласившими «противников вакцинации» в красные зоны больниц. Однако это – отчаяние на грани уголовного преступления, объяснил он.
«Я восхищаюсь своими коллегами, но расцениваю это, как признак отчаяния, потому что им-то больше всего достается. Противники вакцинации треплются языками, а врачи пожинают плоды, рискуя своим здоровьем и каждый день видя мучение людей. Низкий поклон всем, кто подписал это письмо. Но это очень жестоко по отношению к тем, к кому они обращаются. Это риск, что диссидентствующие по непонятным причинам люди могут заразиться в «красной зоне». От отчаяния мои коллеги подставляются под Уголовный кодекс, потому что сам факт обращения и приглашения в «красную зону» - это нарушение законодательства. Они могут попасть под статью за попытку подвергнуть опасности жизнь и здоровье известных в стране людей», - сказал Онищенко.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,5 млн+33 946 / сут.
Умерли
272 тыс.+1 239 / сут.
Выздоровели
8,2 млн+36 494 / сут.
- В России за сутки выявили 33 946 новых случаев COVID-19
- На шахте «Листвяжная» возобновили поисковые работы
- Володин намерен изучить более 610 тысяч комментариев к его посту о QR-кодах
- МЧС: на заводе имени Свердлова в Дзержинске произошли взрывы, есть пострадавшие
- Директор шахты «Листвяжная» не стал признавать вину после трагедии
- Суд отправил под арест госинспектора Ростехнадзора после гибели шахтеров на «Листвяжной»
- Москвичам в субботу пообещали облачную погоду и небольшие осадки
- Число госпитализированных горноспасателей после ЧП на шахте в Кузбассе выросло до 15
- Девелоперы предупредили о росте цен на новостройки до 15%
- В Орфографической комиссии РАН раскритиковали проект новых правил русского языка
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru