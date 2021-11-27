В России за сутки выявили 33 946 новых случаев COVID-19

«За последние сутки в России выявлено 33 946 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 6,7% не имели клинических проявлений болезни», - сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

За сутки в России умерли1 239 человек с COVID-19. Всего от заболевания погибли 271 531 россиянин.

В стране за минувшие сутки выздоровели 36 494 человека с подтвержденным коронавирусом. За время эпидемии в России вылечились от COVID-19 8 237 465 человек.

Ранее бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко признался Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что восхищен врачами, пригласившими «противников вакцинации» в красные зоны больниц. Однако это – отчаяние на грани уголовного преступления, объяснил он.

«Я восхищаюсь своими коллегами, но расцениваю это, как признак отчаяния, потому что им-то больше всего достается. Противники вакцинации треплются языками, а врачи пожинают плоды, рискуя своим здоровьем и каждый день видя мучение людей. Низкий поклон всем, кто подписал это письмо. Но это очень жестоко по отношению к тем, к кому они обращаются. Это риск, что диссидентствующие по непонятным причинам люди могут заразиться в «красной зоне». От отчаяния мои коллеги подставляются под Уголовный кодекс, потому что сам факт обращения и приглашения в «красную зону» - это нарушение законодательства. Они могут попасть под статью за попытку подвергнуть опасности жизнь и здоровье известных в стране людей», - сказал Онищенко.

