В России за сутки выявили 22 420 новых случаев COVID-19
За прошедшие сутки в России диагностировали 22 420 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил оперштаб по борьбе с заболеванием.
При этом вылечились 20 579 россиян, а умерли 798 граждан. Всего в России выявили 6 195 232 случая ковида. Из них вылечились 5 547 529 человек, а умерли 156 178 россиян.
Ранее американские ученые выяснили, что одной из причин тяжелого течения COVID-19 является слабый ответ клеток на интерферон. По их данным, гены, которые находятся в эпителиальных клетках носа и которые должны противодействовать коронавирусу, притупляются.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,2 млн+22 420 / сут.
Умерли
156 тыс.+798 / сут.
Выздоровели
5,5 млн+20 579 / сут.
- В России за сутки выявили 22 420 новых случаев COVID-19
- В Сочи вводят временный запрет на строительство многоквартирных домов
- Запущен новый туристический портал Москвы
- Турция и Азербайджан готовятся к созданию совместной «тюркской армии»
- Роскомнадзор потребовал заблокировать аккаунт Любови Соболь в Twitter
- Дважды перенесшая ковид пенсионерка покончила с собой
- В Совфеде заявили о готовности обсудить возобновление авиасообщения с Грузией
- Россия безвозмездно поставит Таджикистану вооружение и технику
- Азербайджан согласился прекратить огонь на границе с Арменией
- Медведев потребовал отстранить журналиста за слова о «читерах» на Олимпиаде
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru