В России за сутки выявили 22 420 новых случаев COVID-19

При этом вылечились 20 579 россиян, а умерли 798 граждан. Всего в России выявили 6 195 232 случая ковида. Из них вылечились 5 547 529 человек, а умерли 156 178 россиян.

Ранее американские ученые выяснили, что одной из причин тяжелого течения COVID-19 является слабый ответ клеток на интерферон. По их данным, гены, которые находятся в эпителиальных клетках носа и которые должны противодействовать коронавирусу, притупляются.

