В России за сутки выявили 16 568 новых случаев COVID-19
В России за прошедшие сутки выявили 16 568 новых фактов инфицирования COVID-19. С начала пандемии заболевания в стране подтвердили 10 634 603 случаев коронавирусной инфекции.
«За последние сутки в России выявлено 16 568 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 11,8% не имели клинических проявлений болезни», - сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
За сутки в России умерли 796 человек с COVID-19. Всего от заболевания погибли 315 400 россиян.
В стране за минувшие сутки выздоровели 20 449 человек с подтвержденным коронавирусом. За время эпидемии в России 9 666 161 человек вылечился от COVID-19.
Ранее эпидемиолог Олег Юрин в интервью «Радиоточке НСН» заявил, что нужно добиваться 80-процентной иммунизации россиян от коронавируса.
«Да, нужно добиваться (высокого иммунитета – прим. НСН). Тут надо учитывать не только вакцинацию, но и перенесших недавно это заболевание (коронавирус – прим. НСН)- то есть надо считать всех, кто имеет активный иммунитет. Какие проценты? Сейчас, да, считают, что за 80% должно быть!» - сказал эпидемиолог.
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10,6 млн+16 568 / сут.
Умерли
315 тыс.+796 / сут.
Выздоровели
9,7 млн+20 449 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru