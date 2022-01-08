В России за сутки выявили 16 568 новых случаев COVID-19

«За последние сутки в России выявлено 16 568 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 11,8% не имели клинических проявлений болезни», - сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За сутки в России умерли 796 человек с COVID-19. Всего от заболевания погибли 315 400 россиян.

В стране за минувшие сутки выздоровели 20 449 человек с подтвержденным коронавирусом. За время эпидемии в России 9 666 161 человек вылечился от COVID-19.

Ранее эпидемиолог Олег Юрин в интервью «Радиоточке НСН» заявил, что нужно добиваться 80-процентной иммунизации россиян от коронавируса.

«Да, нужно добиваться (высокого иммунитета – прим. НСН). Тут надо учитывать не только вакцинацию, но и перенесших недавно это заболевание (коронавирус – прим. НСН)- то есть надо считать всех, кто имеет активный иммунитет. Какие проценты? Сейчас, да, считают, что за 80% должно быть!» - сказал эпидемиолог.



