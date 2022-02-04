В России за сутки госпитализировали почти 18 тысяч COVID-больных
Число заражений коронавирусом в России увеличилось на 168 201 за сутки, в больницы страны доставили 17 798 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Днем ранее в РФ подтвердили 155 768 случаев COVID-19 за 24 часа, напоминает RT.
По данным оперштаба, за сутки медики выписали 58 449 пациентов с коронавирусом. При этом за 24 часа зафиксировано 682 летальных исхода.
Всего с начала пандемии в России зарегистрировали 12 452 765 заболевших COVID-19, 10 449 181 человек выздоровел, 334 039 россиян умерли.
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Заразились
12,3 млн+156 тыс. / сут.
Умерли
333 тыс.+667 / сут.
Выздоровели
10,4 млн+53 724 / сут.
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