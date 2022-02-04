В России за сутки госпитализировали почти 18 тысяч COVID-больных

Днем ранее в РФ подтвердили 155 768 случаев COVID-19 за 24 часа, напоминает RT.

По данным оперштаба, за сутки медики выписали 58 449 пациентов с коронавирусом. При этом за 24 часа зафиксировано 682 летальных исхода.

Всего с начала пандемии в России зарегистрировали 12 452 765 заболевших COVID-19, 10 449 181 человек выздоровел, 334 039 россиян умерли.

