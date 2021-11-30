В России взлетели цены на новогодние елки

Стоимость живых новогодних ёлок поднялась на 10-15%. Искусственные праздничные деревья подорожали на 30%. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы».

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Сейчас стоимость российской ели в 1,5 метра начинается от 1,5 тыс. рублей. Искусственное дерево обойдётся в два раза дороже – примерно в 3 тысячи рублей, что на 12% превышает стоимость елки в прошлом году, отметили в торговой сети «Ашан». По данным риелторов на подорожание искусственных деревьев влияет динамика валютных курсов и изменение цен на сырье и перевозки.

В комментариях к новости россияне отметили, что с такими высокими ценами готовы встречать Новый год и без ёлки. Некоторые признались, что до сих пор не убрали дерево с прошлого праздника.


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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Новый Год
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