В России взлетели цены на новогодние елки
Стоимость живых новогодних ёлок поднялась на 10-15%. Искусственные праздничные деревья подорожали на 30%. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы».
Сейчас стоимость российской ели в 1,5 метра начинается от 1,5 тыс. рублей. Искусственное дерево обойдётся в два раза дороже – примерно в 3 тысячи рублей, что на 12% превышает стоимость елки в прошлом году, отметили в торговой сети «Ашан». По данным риелторов на подорожание искусственных деревьев влияет динамика валютных курсов и изменение цен на сырье и перевозки.
В комментариях к новости россияне отметили, что с такими высокими ценами готовы встречать Новый год и без ёлки. Некоторые признались, что до сих пор не убрали дерево с прошлого праздника.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru