В России взлетели цены на новогодние елки

Сейчас стоимость российской ели в 1,5 метра начинается от 1,5 тыс. рублей. Искусственное дерево обойдётся в два раза дороже – примерно в 3 тысячи рублей, что на 12% превышает стоимость елки в прошлом году, отметили в торговой сети «Ашан». По данным риелторов на подорожание искусственных деревьев влияет динамика валютных курсов и изменение цен на сырье и перевозки.

В комментариях к новости россияне отметили, что с такими высокими ценами готовы встречать Новый год и без ёлки. Некоторые признались, что до сих пор не убрали дерево с прошлого праздника.



