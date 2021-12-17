В России выявили менее 28 тысяч случаев COVID-19 за сутки
В России зарегистрировали 27 743 новых случая заражения коронавирусной инфекцией за 24 часа. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Накануне было выявлено 28 486 случаев заболевания, напоминает «Свободная пресса».
Как сообщили в оперштабе, за минувшие сутки 37 437 пациентов с COVID-19 выписали по выздоровлении. При этом медики зафиксировали 1 080 летальных исходов.
За время пандемии в России зарегистрировали 10 159 389 случаев коронавируса, 8 914 225 человек выздоровели, 295 104 пациента скончались.
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Заразились
10,2 млн+27 743 / сут.
Умерли
295 тыс.+1 080 / сут.
Выздоровели
8,9 млн+37 437 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru