В России выявили менее 28 тысяч случаев COVID-19 за сутки

Накануне было выявлено 28 486 случаев заболевания, напоминает «Свободная пресса».

Как сообщили в оперштабе, за минувшие сутки 37 437 пациентов с COVID-19 выписали по выздоровлении. При этом медики зафиксировали 1 080 летальных исходов.

За время пандемии в России зарегистрировали 10 159 389 случаев коронавируса, 8 914 225 человек выздоровели, 295 104 пациента скончались.

