В России выявили 65 109 случаев коронавируса за сутки

В России подтвердили 65 109 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки, передает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

В ВОЗ заявили о возможном окончании эпидемии коронавируса в Европе из-за «омикрона»

Число новых заражений в стране стало максимальным с начала пандемии.

По данным оперштаба, за минувшие 24 часа были госпитализированы 5 970 человек, 21 714 пациентов выписали, 655 россиян скончались.

Лидерство по количеству заражений сохраняют Москва (19509), Санкт-Петербург (8413) и Московская область (5980).

За время пандемии в России зарегистрировали 11 173 300 случаев COVID-19, 10 023 622 человека выздоровели, 326 112 пациентов умерли.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Виталий Белоусов
ТЕГИ:СтатистикаРоссияКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры