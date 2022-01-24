В России выявили 65 109 случаев коронавируса за сутки

Число новых заражений в стране стало максимальным с начала пандемии.

По данным оперштаба, за минувшие 24 часа были госпитализированы 5 970 человек, 21 714 пациентов выписали, 655 россиян скончались.

Лидерство по количеству заражений сохраняют Москва (19509), Санкт-Петербург (8413) и Московская область (5980).

За время пандемии в России зарегистрировали 11 173 300 случаев COVID-19, 10 023 622 человека выздоровели, 326 112 пациентов умерли.

