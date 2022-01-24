В России выявили 65 109 случаев коронавируса за сутки
В России подтвердили 65 109 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки, передает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Число новых заражений в стране стало максимальным с начала пандемии.
По данным оперштаба, за минувшие 24 часа были госпитализированы 5 970 человек, 21 714 пациентов выписали, 655 россиян скончались.
Лидерство по количеству заражений сохраняют Москва (19509), Санкт-Петербург (8413) и Московская область (5980).
За время пандемии в России зарегистрировали 11 173 300 случаев COVID-19, 10 023 622 человека выздоровели, 326 112 пациентов умерли.
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Заразились
11,2 млн+65 109 / сут.
Умерли
326 тыс.+0 / сут.
Выздоровели
10,0 млн+0 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru