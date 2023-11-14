В России выпустили конструктор, созданный по мотивам русских сказок
Отечественный дистрибьютор игрушек Inventive Toys запустил компанию Brick Labs, которая презентовала первый в мире созданный по мотивам русских сказок конструктор из кубиков. Об этом сообщает РИА Новости.
Компания представила серию «Сказки», в которую вошли 7 наборов конструкторов: «Баба-Яга», «Морозко», «Ночь перед Рождеством», «По щучьему велению», «Руслан и голова богатыря», «Кощей Бессмертный», «Конек-Горбунок». Продажи новинок уже стартовали.
Проект, созданный при участии художника-мультипликатора Артема Бизяева, придумали и сконструировали в РФ, однако производство пока находится в Китае. Стоимость наборов конструкторов — в нише до 11 тысяч рублей, игрушки выпустили небольшой партией, чтобы оценить спрос.
Ранее руководитель Центра экстренной психологической помощи МГППУ Ольга Вихристюк в пресс-центре НСН призвала создавать в России позитивных сказочных героев взамен навязанных Западом и увеличивать спектр соответствующей игровой продукции.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru