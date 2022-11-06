В России впервые с июля выявили менее 5 тысяч заразившихся коронавирусом за сутки

За минувшие сутки в России госпитализировали 457 человек с коронавирусом, сообщает федеральный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«По состоянию на 6 ноября 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 457 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 21,5% ... Выздоровело за сутки 5735 человек, или на 26,7% меньше в сравнении с 5 ноября 2022 года», - говорится в сообщении.

Накануне в России госпитализировали 582 россиянина с коронавирусом.

В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 62 человека. Всего умерли от заболевания 390 588 человек.

За прошедшие сутки выздоровело 5 735 россиян от коронавируса, за период эпидемии - 20 855 333 человека.

Врач-педиатр Андрей Продеус в пресс-центре НСН призвал россиян вакцинироваться и ревакцинироваться.

«Мы никогда не говорили, что вакцина защитит на 100 процентов от болезни. Такого не бывает, но если есть пожилые родственники, болеющие онкологией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом и так далее, то вся семья должна иметь ответственность, потому что вся семья выздоровеет, а этот родственник больше всех будет страдать», - сказал Продеус.

