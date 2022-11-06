В России впервые с июля выявили менее 5 тысяч заразившихся коронавирусом за сутки
За сутки в России впервые с 19 июля за сутки заболели менее 5 тысяч человек, - 4 566. Всего с начала пандемии - 21 463 850 человек.
За минувшие сутки в России госпитализировали 457 человек с коронавирусом, сообщает федеральный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
«По состоянию на 6 ноября 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 457 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 21,5% ... Выздоровело за сутки 5735 человек, или на 26,7% меньше в сравнении с 5 ноября 2022 года», - говорится в сообщении.
Накануне в России госпитализировали 582 россиянина с коронавирусом.
В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 62 человека. Всего умерли от заболевания 390 588 человек.
За прошедшие сутки выздоровело 5 735 россиян от коронавируса, за период эпидемии - 20 855 333 человека.
Врач-педиатр Андрей Продеус в пресс-центре НСН призвал россиян вакцинироваться и ревакцинироваться.
«Мы никогда не говорили, что вакцина защитит на 100 процентов от болезни. Такого не бывает, но если есть пожилые родственники, болеющие онкологией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом и так далее, то вся семья должна иметь ответственность, потому что вся семья выздоровеет, а этот родственник больше всех будет страдать», - сказал Продеус.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+4 566 / сут.
Умерли
391 тыс.+62 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+5 735 / сут.
- Профессор Орлов: На Западе прислушались к посылу России о недопущении ядерной войны
- В США назвали единственный способ завершить кризис на Украине
- В России впервые с июля выявили менее 5 тысяч заразившихся коронавирусом за сутки
- На севере Запорожской области возводят укрепрайоны
- WP: Вашингтон просит Киев показать готовность к переговорам с Москвой
- СМИ: Киев собирается эвакуировать 3 миллиона человек в случае полного отключения света
- Во Владивостоке две школьницы сняли на видео, как избивают пенсионерку
- В Челябинской области пожар унес жизни трех человек
- Эксперт рассказал, как продать старый смартфон
- Россиянин Бивол защитил титул чемпиона мира по версии WBA
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru