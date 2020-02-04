В России возникли сложности с созданием вакцины от коронавируса

В Минздраве отметили, что при наличии определенных биотехнологических платформ создать вакцину можно в срок от двух до пяти месяцев. Однако без живого штамма невозможно проверить эффективность препарата на клетках, мелких и крупных животных.

«У нас, к великому сожалению, в настоящий момент нет этого самого главного элемента», - сказал замминистра.

Накануне вице-премьер России Татаьяна Голикова заявила, что Китай до сих пор не передал РФ штамм коронавируса, так и собственные данные по разработке вакцины, передает Газета.ру



Однако посол КНР в России Чжан Ханьхуэй в ответ на это заявил, что Пекин полностью открыт в этом вопросе и сотрудничает с российской стороной. По словам дипломата, штаммы вируса были выделены недавно, пишет «Свободная пресса».

