В России возникли сложности с созданием вакцины от коронавируса

4 февраля 202012:13

Российские специалисты не могут создать вакцину от коронавируса 2019-nCoV, так как у них нет живого штамма вируса. В этих условиях полноценно протестировать препарат не получится, сообщил замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой, передает «Интерфакс».

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В Минздраве отметили, что при наличии определенных биотехнологических платформ создать вакцину можно в срок от двух до пяти месяцев. Однако без живого штамма невозможно проверить эффективность препарата на клетках, мелких и крупных животных.

«У нас, к великому сожалению, в настоящий момент нет этого самого главного элемента», - сказал замминистра.

Накануне вице-премьер России Татаьяна Голикова заявила, что Китай до сих пор не передал РФ штамм коронавируса, так и собственные данные по разработке вакцины, передает Газета.ру

Однако посол КНР в России Чжан Ханьхуэй в ответ на это заявил, что Пекин полностью открыт в этом вопросе и сотрудничает с российской стороной. По словам дипломата, штаммы вируса были выделены недавно, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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