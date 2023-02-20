В России возник дефицит аналитиков и биржевых брокеров

На российском рынке труда фиксируется дефицит аналитиков и биржевых брокеров. Об этом сообщила руководитель службы исследований HeadHunter Мария Игнатова, передает РИА Новости.

По ее словам, несмотря на снижение предложения по этим позициям, на одну вакансию претендуют в среднем всего два соискателя.

Специалисты отмечают, что из-за этого повышается предлагаемая зарплата, которая превосходит ожидаемую по рынку.