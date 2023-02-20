В России возник дефицит аналитиков и биржевых брокеров
На российском рынке труда фиксируется дефицит аналитиков и биржевых брокеров. Об этом сообщила руководитель службы исследований HeadHunter Мария Игнатова, передает РИА Новости.
По ее словам, несмотря на снижение предложения по этим позициям, на одну вакансию претендуют в среднем всего два соискателя.
Специалисты отмечают, что из-за этого повышается предлагаемая зарплата, которая превосходит ожидаемую по рынку.
Накануне также сообщалось, что спрос на специалистов в сфере образования в России в 2022 году взлетел на 20% по сравнению с 2021 годом.
Высокий спрос на учителей в России свидетельствует о сильной нехватке финансирования в образовании, при этом последние несколько лет активно развивается коммерческий образовательный сектор, в котором есть большой спрос на преподавателей краткосрочных курсов повышения квалификации, рассказал на этом фоне основатель портала по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в беседе с НСН.
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