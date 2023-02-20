В России возник дефицит аналитиков и биржевых брокеров

На российском рынке труда фиксируется дефицит аналитиков и биржевых брокеров. Об этом сообщила руководитель службы исследований HeadHunter Мария Игнатова, передает РИА Новости.

По ее словам, несмотря на снижение предложения по этим позициям, на одну вакансию претендуют в среднем всего два соискателя.

Специалисты отмечают, что из-за этого повышается предлагаемая зарплата, которая превосходит ожидаемую по рынку.

«Мясорубка из 600 кандидатов»: Названы самые востребованные профессии в 2023 году

Накануне также сообщалось, что спрос на специалистов в сфере образования в России в 2022 году взлетел на 20% по сравнению с 2021 годом.

Высокий спрос на учителей в России свидетельствует о сильной нехватке финансирования в образовании, при этом последние несколько лет активно развивается коммерческий образовательный сектор, в котором есть большой спрос на преподавателей краткосрочных курсов повышения квалификации, рассказал на этом фоне основатель портала по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в беседе с НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
ТЕГИ:РаботаРынок ТрудаЗарплата
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры