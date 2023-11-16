В России в пять раз увеличилось количество вакансий с бонусами
Управляющий директор «Авито Работа» Артём Кумпель заявил, что в текущих условиях компании стали чаще предлагать вакансии с различными бонусами, сообщает «Федерал пресс».
По его словам, это медицинская страховка, спортзалы и обеды вне офиса, а также услуги нянь и детские комнаты в офисе, корпоративную связь и прочее.
По данным сервиса «Авито Работа», в ноябре 2023 года вакансий, на которых предлагаются различные бонусы, стало в 5,5 раз больше, чем в конце осени прошлого года.
Также аналитики отметили, что подобные рабочие места стали лучше оплачиваться - зарплаты по таким вакансиям выросли на 25%, до 99 тысяч рублей.
Ранее директор по персоналу сети автосервисов Fit Service Ирина Кулиева заявила, что сотрудники автосервисов в России за год стали получать в среднем на 18% больше, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru