В России в пять раз увеличилось количество вакансий с бонусами

По его словам, это медицинская страховка, спортзалы и обеды вне офиса, а также услуги нянь и детские комнаты в офисе, корпоративную связь и прочее.

По данным сервиса «Авито Работа», в ноябре 2023 года вакансий, на которых предлагаются различные бонусы, стало в 5,5 раз больше, чем в конце осени прошлого года.

Также аналитики отметили, что подобные рабочие места стали лучше оплачиваться - зарплаты по таким вакансиям выросли на 25%, до 99 тысяч рублей.

Ранее директор по персоналу сети автосервисов Fit Service Ирина Кулиева заявила, что сотрудники автосервисов в России за год стали получать в среднем на 18% больше, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

