В России в 2021 году выявили более 570 тысяч случаев COVID-19 у детей

«В Российской Федерации за 2021 год, согласно данным статистики, зарегистрировано более 570 тыс. случаев ковида у детей до 17 лет, что составляет примерно 9,5% от всех случаев ковида за указанный период», — цитирует замминистра ТАСС.

Салагай напомнил, что в России уже зарегистрирована вакцина от COVID-19 для подростков 12-17 лет, однако вакцинация детей добровольна «и должна основываться, прежде всего, на решении родителей».

Минздрав зарегистрировал вакцину для детей в возрасте до 17 лет «Спутник-М» 24 ноября, напоминает «Свободная пресса». Препарат состоит из двух компонентов и повторяет взрослую вакцину «Спутник V», но с уменьшенной в пять раз дозировкой, отмечает Ura.ru.

