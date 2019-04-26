В России утвердили новый порядок проведения профосмотров и диспансеризации

Она сообщила, что накануне Министерство юстиции России приняло и зарегистрировало сразу несколько приказов Министерства здравоохранения. В том числе, речь идет и о новом порядке профилактических осмотров и диспансеризации. Согласно изменениям, теперь граждане с 18 лет будут проходить профилактические осмотры каждый год. Граждан, которые достигли 40 лет, ждет ежегодная диспансеризация. Министр также отметила, что эти процедуры будут проходить в удобное для граждан время, в том числе вечером и в выходные дни.

Ранее член комитета Государственной Думы по охране здоровья Николай Герасименко в эфире НСН объяснил причины невнимания мужчин к своему здоровью. Он также призвал сильную половину населения страны не стесняться обращаться ко врачам.

