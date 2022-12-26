В России установили мировой рекорд по приготовлению салата оливье
На прошедших выходных в Новосибирске был установлен мировой рекорд: 85 поваров приготовили самый большой салат оливье. Его вес составил 4154 килограмма, сообщили в пресс-службе сервиса СберМаркет.
Рекорд зафиксировали Международное агентство регистрации рекордов InterRecord и Реестр рекордов России.
Для салата были использованы следующие ингредиенты: 925 кг колбасы, 840 кг моркови, 1510 кг картофеля, 400 кг маринованных огурцов, 680 кг зеленого горошка, 8500 яиц и 5000 порционного майонеза.
Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королева в пресс-центре НСН рассказала рецепт полезного новогоднего оливье.
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