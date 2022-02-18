В России упростят подачу документов в детский сад
Процедуру подачи документов в российские детские сады упростят с 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения.
«С 1 сентября 2022 года в региональных информационных системах в части персональных данных будут обрабатываться не реквизиты свидетельства о рождении ребёнка, а сведения о государственной регистрации его рождения», — цитирует заявление ведомства RT.
Минпросвещения отмечает, что таким образом родителям будет проще подать документы на зачисление ребенка в дошкольное учреждение.
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