В России стартовал конкурс для школьников и студентов «Научная вселенная»

В России стартовал мультиформатный конкурс «Научная вселенная». В нем смогут поучаствовать школьники и студенты от 14 лет. Согласно прогнозам, в проекте примут участие более 300 тысяч подростков. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки.

Проект разработан в целях поддержки научно-просветительской деятельности, заявила замдиректора департамента информационной политики и комплексной безопасности Министерства науки и высшего образования России Анна Гуреева.

«Научная вселенная» – это великолепная возможность для подрастающего поколения проявить себя, попробовать свои силы и пообщаться с учеными, которые могут стать для них ролевой моделью», - сказала она.

Победители конкурса побывают в самых современных научно-технологических площадках страны, пройдут стажировку в IT-компании QApp, увидят квантовый компьютер в лаборатории РКЦ, биотехнологическое производство BIOCAD, Курчатовский геномный центр и многое другое.

В основе конкурса – 7 направлений научно-технологического развития России: цифровые технологии; новая медицинa; климат и экология; генетика и качество жизни; энергетика будущего; кибербезопасность; человек и пространство.

