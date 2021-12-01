В России создают высокотехнологичные места лишения свободы

Одним из главных отличий исправительных учреждений нового типа должна стать автоматизированная система процессов управления и допуска с использованием биометрических данных. Это позволит правозащитникам беспрепятственно проводить мониторинг ситуации внутри колоний и следственных изоляторов. Также, по словам замглавы Минюста, в обновлённых местах лишения свободы будут созданы условия для работы судов, органов прокуратуры, адвокатов и общественных организаций. Улучшат и условия для проведения свиданий заключённых с родственниками.

Вместе с тем Вуколов сообщил, что большое число колоний нуждается в капитальном ремонте и внедрение цифровых технологий это лишь часть комплексной программы реновации системы ФСИН.