В России создают высокотехнологичные места лишения свободы

Министерство юстиции создаёт экономически эффективные и высокотехнологичные учреждения лишения свободы. Как заявил замглавы Минюста Всеволод Вуколов, цель проекта - в объединении следственного изолятора и исправительного учреждения в едином центре. Первый проект будет реализован в Калужской области.

Запись на свидания в колониях может появиться на «Госуслугах»

Одним из главных отличий исправительных учреждений нового типа должна стать автоматизированная система процессов управления и допуска с использованием биометрических данных. Это позволит правозащитникам беспрепятственно проводить мониторинг ситуации внутри колоний и следственных изоляторов. Также, по словам замглавы Минюста, в обновлённых местах лишения свободы будут созданы условия для работы судов, органов прокуратуры, адвокатов и общественных организаций. Улучшат и условия для проведения свиданий заключённых с родственниками.

Вместе с тем Вуколов сообщил, что большое число колоний нуждается в капитальном ремонте и внедрение цифровых технологий это лишь часть комплексной программы реновации системы ФСИН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: flickr/Thomas Hawk
ТЕГИ:СИЗОРеформаФСИНТюрьма
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры