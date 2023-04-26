В России резко вырос спрос на строительство частных домов

В России значительно вырос спрос на строительство частных домов, эксперты называют это главным трендом рынка последних лет.

Так, в этом апреле по сравнению с апрелем прошлого года спрос на строительство домов и дач «под ключ» вырос на 117% в Москве и на 25% в Санкт-Петербурге, сообщает NEWS.ru. со ссылкой на данные сервиса «Авито.Услуги».

Отмечается, что средние цены на строительство каменных домов в Москве стартуют от 2 млн рублей, на деревянные — от 1,2 млн рублей. Аналитики предупреждают, что итоговая цена может сильно отличаться от того, что указано в объявлениях.

«Штрафы в сотни тысяч»: Назван топ-3 нарушений среди дачников

Спрос на небольшие загородные дома спровоцировало сокращение возможностей поездок за границу, а отдыхать люди хотят, заявил ранее вице-президент «Опора России», руководитель направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков в беседе с «Радиоточкой НСН».

Эксперты отмечают, что на российском рынке недвижимости появился также новый тренд на мини-дома в 50-60 квадратных метров. Прошлым летом доля таких объектов в предложении достигла 60%. Например, в Подмосковье в 90 км от МКАД можно было купить летний дом площадью 60 «квадратов» за 5 миллионов рублей.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НедвижимостьСтроительствоДом

Горячие новости

Все новости

партнеры