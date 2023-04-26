В России резко вырос спрос на строительство частных домов

В России значительно вырос спрос на строительство частных домов, эксперты называют это главным трендом рынка последних лет.

Так, в этом апреле по сравнению с апрелем прошлого года спрос на строительство домов и дач «под ключ» вырос на 117% в Москве и на 25% в Санкт-Петербурге, сообщает NEWS.ru. со ссылкой на данные сервиса «Авито.Услуги».



Отмечается, что средние цены на строительство каменных домов в Москве стартуют от 2 млн рублей, на деревянные — от 1,2 млн рублей. Аналитики предупреждают, что итоговая цена может сильно отличаться от того, что указано в объявлениях.