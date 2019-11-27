В России предлагают ввести кредитную амнистию
Объявить кредитную амнистию с 1 января 2020 года предложил депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин, пишет издание News.ru.
По словам парламентария, законопроект, подготовленный для внесения в Госдуму, предусматривает списание с граждан пеней и штрафов по займам, включая ипотечные кредиты. При этом предполагается сохранить сроки выплаты основной суммы долга. Компенсации кредитным организациям в нынешних реалиях экономики не подразумеваются.
«Списание долгов по санкциям не затрагивает основной долг граждан по кредитам и начисленные проценты за пользование ими, — отметил автор законопроекта.
Ранее НСН писала, что половина российских заёмщиков отдают в счёт платежей по кредитам более 50%. Такие оценки содержатся в проекте плана работы правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции, который подготовило Минэкономразвития. Ведомство планирует в течение пяти лет сократить эту долю до десяти процентов.
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