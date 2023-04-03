В России повысили возраст назначения принудительных работ
3 апреля 202311:30
Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий порог возраста для принудительных работ.
Подобная мера наказания будет применяться для мужчин не старше 65 лет и женщин в возрасте до 60 лет. Ранее порог возраста для принудительных работ был ниже нынешнего на пять лет для каждого из полов.
По мнению авторов инициативы, основной целью принудительных работ является «перевоспитание оступившегося человека».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru