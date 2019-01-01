В России по примеру Тверской области закрепят право братьев и сестер учиться в одной школе
В России братья и сестры будут иметь право учиться в одной школе. Проект соответствующих поправок в Семейный кодекс Госдума рассмотрит в первом чтении. Законодательно уже закреплено такое право, в частности в Тверской области. В Верхневолжье в текущем году был принят еще ряд решений, направленных на поддержку семей. Речь идет об инициативе губернатора Игоря Рудени об освобождении многодетных семей от платы за вывоз твердых коммунальных отходов. Введена новая мера поддержки молодых семей. При рождении ребёнка они могут получить 200 тысяч рублей на частичное погашение ипотечного кредита.
«Необходимо обеспечить системную поддержку семей, в первую очередь многодетных и молодых, создать условия для рождения и воспитания детей» – считает Руденя.
Внесение изменений в Семейный кодекс позволит на всей территории России решить вопрос обучения братьев и сестер в одном учебном заведении, актуальный для всех семей с несколькими детьми.
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