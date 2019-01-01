В России пальмовое масло лишат налоговых льгот
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и премьер-министр Дмитрий Медведев согласовали внесение законопроекта о лишении пальмового масла льготы по налогу НДС.
«Принято решение о снятии с пальмового масла льготного режима 10% НДС и возврата в обычный режим - 20%», - сказал Володин. Законопроект будет внесен 18 июля.
В январе-мае Россия импортировала 409,9 тысяч тонн пальмового масла, передает «Интерфакс».
Пальмовое масло — растительное масло, получаемое из мясистой части плодов масличной пальмы. Масло из семян этой пальмы называется пальмоядровым маслом. Один из древнейших продуктов питания человечества, известный ещё в Древнем Египте. Пальмовое масло с 2016 года превзошло производство соевого масла и рапсового масла и заняло первое место среди производства растительных масел, опережая в 2,5 раза производство и подсолнечного масла.
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