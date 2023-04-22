В России охват иммунизацией против кори превышает 95%

Как отметили в ведомстве, уровень иммунизации в отдельных регионах не достигает целевых значений, это стало одной из причин осложнения ситуации.

«По состоянию на 20 апреля очаги кори в регионах с наиболее сложной эпидситуацией (Новосибирская область, Республика Дагестан, Самарская область) локализованы», — указали в Роспотребнадзоре.

Специалисты ведомства проводят противоэпидемические меры, а также взаимодействуют с коллегами из ближнего зарубежья, чтобы обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что корь обнаружили в 44 регионах России, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

