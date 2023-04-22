В России охват иммунизацией против кори превышает 95%
Охват иммунизацией против кори в среднем по РФ превышает 95%, риски эпидемического распространения заболевания исключены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
Как отметили в ведомстве, уровень иммунизации в отдельных регионах не достигает целевых значений, это стало одной из причин осложнения ситуации.
«По состоянию на 20 апреля очаги кори в регионах с наиболее сложной эпидситуацией (Новосибирская область, Республика Дагестан, Самарская область) локализованы», — указали в Роспотребнадзоре.
Специалисты ведомства проводят противоэпидемические меры, а также взаимодействуют с коллегами из ближнего зарубежья, чтобы обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что корь обнаружили в 44 регионах России, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru